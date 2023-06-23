Elazığ'da trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı

Elazığ'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazada, 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki farklı hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.