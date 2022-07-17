Elazığ'da trafik, bayram tatilinin son gününde havadan denetlendi Elazığ'da Kurban Bayramı tatilinin son gününde helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Elazığ'da Kurban Bayramı tatilinin son gününde helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı'nın son gününde trafik yoğunluğunun olduğu güzergahları havadan denetledi. Kara yollarında belirli bölgelerde ve uygulama noktalarında denetimleri sıklaştıran ekiplere, helikopterle de havadan destek verildi. Elazığ ile Malatya, Bingöl, Diyarbakır ve Tunceli arasında bağlantı sağlayan kara yolları üzerinde havadan gerçekleştirilen denetimlerde, kural ihlali yapan sürücüler, uygulama noktalarına bildirildi. Trafik yoğunluğunun etkilerini en aza indirmek ve meydana gelmesi muhtemel trafik kazalarını önlemek amacıyla yapılan denetimler sonucunda kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı. AA / İsmail Şen - Güncel Güncel Haberler

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