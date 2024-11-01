Üye Girişi
Haberler

Elazığ'da Trabzon Hurması Hasadı Etkinliği Düzenlendi

Elazığ'da Trabzon Hurması Hasadı Etkinliği Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Keban ilçesinde Trabzon hurmasının hasadı yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, Keban'ın bölgede önemli bir hurma üretim merkezi olduğu vurgulandı ve çiftçilere destek sözü verildi.

Elazığ'ın Keban ilçesinde Trabzon hurmasının hasadı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Çalık köyü Yukarı Soğanlı mezrasında üretici Fethi Özdemir'e ait hurma bahçesinde "Trabzon Hurması Hasat Etkinliği" düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Kaymakam Furkan Atalık, Keban'ın Trabzon hurması üretiminde bölgede önemli bir yeri bulunduğunu söyledi.

Ürün çeşitliliğinin artması noktasında çiftçilere her türlü desteği sağlayacaklarını belirten Atalık, "Trabzon hurması üretme anlamında Doğu Anadolu'da ve Elazığ'da Keban birinci sırada. Bundan dolayı gurur duyuyoruz." dedi.

Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan, ilçede hurma üretiminin önemine dikkati çekerek, desteklerle bahçe sayısını artırmayı ve ilçeye katkı vermeyi istediklerini aktardı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen, üretimin diğer çiftçilere örnek olması temennisinde bulundu.

Keban İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziyattin Seçkin, yaptıkları destekle 2018'de dikilen hurma fidanlarının geçen yıl 7,5 ton ürün verdiğini, bu yıl ise 10 ton ürün beklendiğini kaydetti.

Üretici Fethi Özdemir de ürün rekoltesini her geçen yıl artırdıklarını belirtti.

Daha sonra katılımcılar bahçeden "cennet hurması" olarak da bilinen meyveleri topladı.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e dava açtı

Erdoğan o ifadeleri affetmedi! Özel ve İmamoğlu'na dava açtı

 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan savcısıyla ilgili iddiaları yalanladı

Adalet Bakanı Yenidoğan savcısıyla ilgili iddiaları yalanladı

 Tekirdağ'da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar! Videoyu anne paylaşmış

9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar! Videoyu anne paylaşmış
5. kattan düşerek can veren Tuğba'nın ölümünde korkunç şüphe! Profesör koca tutuklandı

5. kattan düşerek can veren Tuğba'nın ölümünde korkunç şüphe
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İllegal Hayatlar 2 Full HD Tek Parça izleme linki var mı? Ali Çeven kimdir, Ali Çeven ne dedi? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 1 Kasım Cuma Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? KOSKİ Konya su kesintisi! 2-3 Kasım Selçuklu, Karatay, Meram su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef eleme adayları kim? 1 Kasım Cuma bugün kim potaya gitti? Fenerbahçe Beko Partizan CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Fenerbahçe Beko Partizan maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 1 Kasım Cuma bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? S Sport Plus CANLI izle! (ŞİFRESİZ) S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Al Nassr Al Hilal CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Al Nassr Al Hilal maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Tekirdağ'da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar olayı ne, anne ve baba tutuklandı mı? İstanbul İSKİ su kesintisi! 2-3 Kasım Esenyurt, Ataşehir, Küçükçekmece su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.