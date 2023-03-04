ELAZIĞ'DA TOZ TAŞINIMI ETKİLİ OLDU

SURİYE üzerinden gelen toz taşınımı Elazığ'da günlük yaşamı olumsuz etkilerken, kent, bir süreliğine kızıl renge büründü.

Kuvvetli rüzgarın etkisiyle Suriye üzerinden gelen toz taşınımı, Elazığ ve ilçelerinde etkili oldu. Akşam saatlerinde yoğunlaşan toz taşınımı nedeniyle hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde düşme yaşandı. Toz zerrecikleri araçların da üzerini kaplarken, Valilik, Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından Elazığ ve Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl için toz taşınımı uyarısını yapmasının ardından vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı. Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da, bölgede görülebilecek toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı, oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiğini duyurdu. (DHA)