Elazığ'da torbacılara operasyon: 1 tutuklama
Elazığ'da düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi. Şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Elazığ'da "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin üst, ikamet ve iş yerindeki aramada, 11 parça halinde 245,16 gram esrar, 13 gram metamfetamin, 2 sentetik hap ile hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.