ELAZIĞ'DA 'TORBACI' OPERASYONUNDA YAKALANAN 2 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

ELAZIĞ'da, polisin 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonunda yakalanarak gözaltına alınan ve evlerinde yapılan aramada 84 gram metamfetamin ele geçirilen 2 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarda ara sokaklarda uyuşturucu madde satışı yaptıkları tespit edilen E. A. (36) ve S.G. (38) yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde bir miktar uyuşturucu yakalandı. Narkotik köpeği 'Alex'in yardımıyla şüphelilerin evlerinde arama yapıldı. Aramada 84 gram metamfetamin ve 1 hassas terazi ele geçirildi. E.A. ve S.G. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.