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Elazığ'da tırın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti

Alper A. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen tır, Sivrice-Gözeli kara yolunda kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücünün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Ceset otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesine götürüldü.