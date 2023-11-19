Elazığ'da tırın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti
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Alper A. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen tır, Sivrice-Gözeli kara yolunda kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücünün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Ceset otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesine götürüldü.
Elazığ'da tırın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Alper A. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen tır, Sivrice-Gözeli kara yolunda kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sürücünün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Ceset otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesine götürüldü.
Kaynak: AA / Güncel