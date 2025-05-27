Elazığ'da TIR ve Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı
Elazığ-Bingöl kara yolu üzerindeki bir kaza sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi ise ağır yaralandı. TIR'ın devrilmesi nedeniyle bölgeye acil sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Elazığ'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
Elazığ- Bingöl kara yolu Yolüstü köyü mevkisinde D.S'nin kullandığı 23 KD 880 plakalı otomobil, S.C. yönetimindeki 14 LD 755 plakalı tır ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle tır yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobil sürücüsü D.S'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralı 2 kişi de ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel