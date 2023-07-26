Elazığ'da Tır Kazası: Bir Kişi Hafif Yaralandı

Elazığ-Bingöl Karayolu Saray Bahçe köyü mevkiinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünden çıkan tır kum birikintisine girdi. Kazada bir kişi hafif yaralandı ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Elazığ'da sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, kum birikintisine girdi. Kazada bir kişi hafif yaralandı.

Kaza, Elazığ-Bingöl Karayolu Saray Bahçe köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu peynir yüklü tır, kum birikintisine girdi. Kazada bir kişi hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ