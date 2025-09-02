Haberler

Elazığ'da TIR'ın Dorsesindeki Demirler Otomobilin Üzerine Düştü: 2 Yaralı

Elazığ'da kırmızı ışıkta durmaya çalışan TIR'ın dorsesindeki inşaat demirleri, önünde bekleyen otomobilin üzerine düştü. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. T.O., inşaat demiri yüklü olan 23 LH 911 plakalı TIR'la, kırmızı ışıkta durmak için fren yaptı. Bu sırada dorsede yüklü olan demirler, TIR'ın önünde bekleyen S.T. yönetimindeki 55 AVG 05 plakalı otomobilin üzerine düştü. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde yaralanan 2 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

HABER-KAMERA: TEKİN YALÇINKAYA/ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
