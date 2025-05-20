Elazığ'da TIR Alt Geçitte Sıkıştı, 1,5 Saat Sonra Kurtarıldı

Elazığ'da TIR Alt Geçitte Sıkıştı, 1,5 Saat Sonra Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da bir TIR, taşıdığı iş makinesi ile alt geçitte sıkıştı. Sürücünün yardım çağrısı üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri, 1,5 saatlik çalışmanın ardından TIR'ı kurtardı ve alt geçidi yeniden trafiğe açtı.

ELAZIĞ'da, TIR, taşıdığı iş makinesi ile alt geçitte sıkıştı. 1,5 saatlik çalışmanın ardından TIR ve iş makinesinin lastikleri indirilerek sıkıştıkları alt geçitten kurtarıldı.

Olay, İstasyon kavşağında meydana geldi. İş makinesi yüklü 23 HC 510 plakalı TIR, girdiği alt geçitte sıkıştı. Sürücüsü TIR'ı kurtarmayı başaramayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar zerine olay yerine gelen trafik ekipleri, alt geçide giden yolları kapatarak sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi. Sıkışan TIR'ı kurtarmak için de çalışma başlatıldı. 1,5 saatlik çalışmanın ardından TIR'ın ve üzerindeki iş makinesinin lastiklerinin havası indirildi. TIR'ın sıkıştığı yerden kurtarılmasının ardından alt geçit yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
TFF, Galatasaray'ın kupa talebini kabul etti

Herkesin beklediği karar! TFF, Galatasaray'ın teklifini kabul etti
Türk bayrağını yakmaya çalıştı, kadının tepkisini görünce kaçtı

Türk bayrağını yakmaya çalıştı, kadının tepkisini görünce kaçtı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Parti, CHP'yi ziyaret etti! Özgür Özel'den Bahçeli'nin 'komisyon' çağrısına destek

Özgür Özel'den Bahçeli'nin çağrısına destek
Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti: Resmen dolandırıcılık

Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti
Türk malı helva raflardan toplatılıyor! Salmonella tespit edildi

Türk malı helva raflardan toplatılıyor! Salmonella tespit edildi
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
Fenerbahçe'nin yıldızından veda gibi paylaşım

Fenerbahçe'nin yıldızından veda gibi paylaşım
Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'a tepki yağıyor

Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan ile Sinem'e tepki yağıyor
Bilal Erdoğan'dan Ali Koç'a uyarı

Bilal Erdoğan da Ali Koç'a karşı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.