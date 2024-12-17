Elazığ'da Tilki ve Yaban Domuzları Köyde Görüntülendi
Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Topaluşağı köyünde, kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek arayan tilki ve yaban domuzları, bir evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Elazığ'ın Baskil ilçesinde köye inen tilki ve yaban domuzları yiyecek ararken güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kar ve soğuk hava nedeniyle kırsalda aç kalan tilki ve yaban domuzları, Topaluşağı köyü Himikcansız mezrasına inerek, evlerin çevresinde yiyecek aradı.
O anlar bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, evlerin çevresinde yiyecek arayan yaban domuzları ve tilki yer alıyor.
Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel