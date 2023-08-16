Elazığ'da Ticari Taksi Kazası: 2 Kişi Yaralandı

Elazığ'da, ticari taksinin önce yayaya, ardından elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 23 T 0586 plakalı taksi, Yeni Mahalle Hamdi Başaran Caddesi'nde önce Feride Ç'ye ardından aydınlatma direğine çarptı. Kazada, sürücü ile Feride Ç. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.