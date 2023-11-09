Elazığ'da Teyp Arkasında Uyuşturucu Operasyonu

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir merkezine teyp arkasında saklanmış uyuşturucu sokmak isteyen 2 şüpheli yakalandı. Araçta yapılan aramada, gizli bölmeye saklanmış halde 114,38 gram metamfetamin ve 4.38 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir merkezine teyp arkasında saklanmış uyuşturucu sokmak isteyen 2 şüpheli yakalandı. Araçta yapılan aramada, gizli bölmeye saklanmış halde 114,38 gram metamfetamin ve 4.38 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde kente uyuşturucu madde sokulacağı ihbarı alındı. Çevre illerden kente girmeye çalışan şüpheliler K.A. (23) ve F.T. (23) tespit edildi. Tespit edilen şüphelilerin durdurulan araçlarında narkotik köpeği tarafından yapılan aramada, oto teyp arkasına saklanmış 114,38 gram metamfetamin maddesi ve 4,38 gram esrar maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan şüpheliler, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ