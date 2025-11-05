Elazığ'da Terörle Mücadele ve Suçla Mücadele Faaliyetleri Raporu

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, "Terörle mücadele çalışmaları kapsamında, bu yıl toplam 584 operasyon gerçekleştirildi, bu operasyonlarda gözaltına alınan 44 kişiden 6'sı tutuklandı." dedi.

Hatipoğlu, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda, kentte bu yılın ilk 10 ayında gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Kentin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla önleyici kolluk hizmetlerini etkin bir şekilde sürdürdüklerini belirten Hatipoğlu, suçluların yakalanması ve suç olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi.

Kolluk kuvvetlerinin 7 gün 24 saat 5 bin 491 personelle görev yaptığını bildiren Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen 36 operasyonda, 5 suç örgütü çökertilmiş, gözaltına alınan 130 kişiden 41'i tutuklandı. Terörle mücadele çalışmaları kapsamında, bu yıl toplam 584 operasyon gerçekleştirildi, bu operasyonlarda gözaltına alınan 44 kişiden 6'sı tutuklandı. Asayiş suçları kapsamında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1270 kişi yakalandı."

Mal varlığına karşı işlenen suçlar kapsamında geçen yılın aynı dönemine göre evden hırsızlıkta yüzde 48, otodan hırsızlıkta yüzde 50, iş yerinden ve kurumdan hırsızlıkta yüzde 32, yağma (gasp) suçunda yüzde 41, dolandırıcılık suçunda yüzde 16, motosiklet hırsızlığında yüzde 10 azalma görüldüğünü bildiren Hatipoğlu, mal varlığına karşı işlenen suçlar kapsamında toplam 1594 olay gerçekleştiğini, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 oranında azalma görüldüğünü anlattı.

Kişilere karşı işlenen önemli suçlarda bir önceki yılın aynı dönemine göre "kasten öldürme" suçunda yüzde 64, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçunda yüzde 31, "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçunda yüzde 6, "hakaret" suçunda yüzde 15, "kasten yaralama" suçunda yüzde 14, "tehdit" suçunda 3 azalma görüldüğünü vurgulayan Hatipoğlu, bu suçlar kapsamında gerçekleşen 5 bin 185 olayın yüzde 98'inin aydınlatıldığını ve geçen yılın aynı dönemine göre olay sayısının yüzde 10 azaldığını belirtti.

Hatipoğlu, ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığıyla ilgili mücadele çerçevesinde 617 silah ele geçirildiğini, 805 kişi hakkında da işlem yapıldığını ifade etti.

"Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 242 operasyon gerçekleştirilmiş, operasyonlarda gözaltına alınan 390 kişiden 196'sı tutuklanmıştır." ifadesini kullanan Hatipoğlu, bu operasyonlarda 102 kilogram uyuşturucu, 17 bin 975 uyuşturucu nitelikte hap ve 2 bin 227 kök Hint keneviri ele geçirildiğini aktardı.

Vali Hatipoğlu, siber suçlarla mücadele kapsamında siber devriye ekiplerinin yaptığı çalışmalarda suç unsuru olarak 554 kişinin hesabının tespit edildiğini, bu tespitlerde paylaşımların yüzde 43'ünün terör, yüzde 30'unun asayiş, yüzde 12'sinin ise güvenlik konulu olduğunun görüldüğü kaydetti.

Siber suçlarla mücadele kapsamında 17 operasyon gerçekleştirildiğini belirten Hatipoğlu, gözaltına alınan 66 kişiden 39'unun tutuklandığını söyledi.

Trafik denetimleri kapsamında 936 bin 641 aracın denetlendiğini, denetimlerde bir önceki yıla göre yüzde 20 artış sağlandığını belirten Hatipoğlu, denetimler sonucu 190 bin 508 araca işlem yapıldığını ve işlem sayısında bir önceki yıla göre yüzde 24 artış kaydedildiğini bildirdi.

Trafik bilincinin artırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 67 bin 941 kişiye eğitim verildiğini anlatan Hatipoğlu, kentte düzensiz göçle mücadele kapsamında 214 operasyon yapıldığını, 49 organizatörün yakalandığını ve tespit edilen 642 düzensiz göçmenin sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezlerine sevk edildiğini, 3 araca da el konulduğunu bildirdi.

Hatipoğlu, Ticaret İl Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gerçekleştirilen denetimler hakkında da bilgi verdi.