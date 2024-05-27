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Elazığ'ın Palu ilçesinde PKK'ya ait patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi

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Elazığ'ın Palu ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda, PKK'lı teröristlere ait patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ile gıda, giyim ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Elazığ'ın Palu ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlere ait patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Burgudere köyü kırsalında, terör örgütüne yönelik "Şehit Jandarma Er Süleyman Akan-30 Operasyonu" düzenlendi.

Operasyonda, geçmiş yıllarda terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen sığınak tespit edildi.

Sığınakta gerçekleştirilen aramada, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ile gıda, giyim ve yaşam malzemesi bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Elazığ Palu PKK Güvenlik Terör Operasyon Güncel Haberler

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