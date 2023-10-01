Elazığ'da Temizlik Görevlisiyle Tartışma Sonucu Adam Hayatını Kaybetti

Elazığ'da Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde görevli bir temizlik görevlisiyle kurumuş otları ateş yakarak temizlememesi konusunda tartışan bir kişi, temizlik görevlisini itmesi sonucu düşerek başını sert zemine çarptı. Olayın ardından hayatını kaybeden adam için soruşturma başlatıldı.

ELAZIĞ (İHA) – Elazığ'da iddiaya göre Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde görevli temizlik görevlisine kurumuş otları ateş yakarak temizlememesi uyarısında bulunan şahıs ile temizlik görevlisi arasında tartışma çıktı. Temizlik görevlisinin itmesi sonucu düşerek başı sert zemine çarpan adam hayatını kaybetti.

Olay, geçtiğimiz hafta meydana geldi. İddiaya göre, Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde görevli 59 yaşındaki Burhanettin M., aynı yerde çalışan temizlik görevlisini kurumuş otları ateş yakarak temizlememesi konusunda uyardı. Çıkan tartışmanın ardından iddiaya göre temizlik görevlisi, Burhanettin M.'yi itti. Dengesini kaybeden talihsiz adam, yere düşüp başını sert zemine çarpması sonucu beyin kanaması geçirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Burhanettin M., daha sonra Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Burhanettin M., yoğun bakımda yaklaşık bir hafta süren yaşam savaşını kaybetti.

Olayın ardından temizlik görevlisi tutuklanırken, konu ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ELAZIĞ