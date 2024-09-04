Elazığ'da Telefon Bayisinde Hırsızlık

ELAZIĞ'da telefon bayisine müşteri gibi gelen şüpheli, sergilenen cep telefonunu çaldı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Gazi Caddesi'ndeki telefon bayisinde meydana geldi. Kimliği belirlenmeyen şüpheli, geldiği iş yerinde bir süre sergilenen cep telefonlarını inceledi. Şüpheli, daha sonra cep telefonlarından birini alıp dükkandan uzaklaştı. Hırsızlık, güvenlik kameralarına yansıdı. İhbarla adrese gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye alıp şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,