Elazığ'da Tekme Yumruklu Kavga: 1 Yaralı

Elazığ'da Tekme Yumruklu Kavga: 1 Yaralı
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Elazığ'ın Sürsürü Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı. Olay anı cep telefonuyla kaydedildi.

ELAZIĞ'da iki grup arasında çıkan tekme ve yumruklu kavgada 1 kişi yaralandı. Kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, öğleden sonra Sürsürü Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, büyüyerek tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi yaralanırken, kavgaya karışan kişiler kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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