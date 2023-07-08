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Elazığ'da Tatlı Dükkanına Hırsızlık

Elazığ'da Tatlı Dükkanına Hırsızlık

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Elazığ'da bir tatlı dükkanına giren çocuk, kasadaki parayı çalarak kaçtı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

ELAZIĞ'da, tatlı satılan dükkana giren çocuk, kasadaki parayı çalıp kaçtı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 6 Temmuz'da, İcadiye Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde tatlı satılan dükkanda meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen çocuk, gece saatlerinde, kapısını zorlayıp girdiği dükkanda el feneriyle bir süre dolaştı. Çocuk, daha sonra kasadaki paraları cebine koyup dükkandan çıktı. İş yeri sahibi Halis İkiz, sabah dükkana geldiğinde kapının açık olduğunu, kasadaki paranın da yerinde olmadığını gördü. Güvenlik kamerasını inceleyen İkiz, görüntüleri polise teslim edip, şikayette bulundu. Ekipler, çocuğun yakalanması için çalışma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tekin Yalçınkaya - Güncel

Hürriyet Çocuk Güncel Haberler

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