Elazığ'da Tartışma Sonucu Silahla Vurulan Şahıs Hayatını Kaybetti

Elazığ'da C.T. ile Serkan Tosun arasında çıkan tartışma sonucu C.T., Tosun'u silahla başından vurdu. Ardından C.T., Tosun'u hastaneye götürdü ancak Tosun tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli ve arkadaşları gözaltına alındı.

Elazığ'da tartıştığı şahsı önce silahla başından vurup ardından araçla hastaneye getiren şüpheli ve arkadaşları, gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, C.T. ile Serkan Tosun arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle şüpheli C.T. çıkardığı tabanca ile Tosun'u kafasından vurdu. Şüpheli C.T., bir süre sonra başından vurduğu Tosun'u şahsi aracıyla Fırat Üniversitesi Hastanesine getirdi. Başından ağır yaralanan Serkan Tosun, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli C.T. ile birlikte toplamda 3 kişiyi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - ELAZIĞ