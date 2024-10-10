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Elazığ'da Tartışma Kanlı Bitti: Bir Kişi Yaralandı

Elazığ'da Tartışma Kanlı Bitti: Bir Kişi Yaralandı
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Elazığ'da tartıştığı kişiyi tabancayla ayağından yaralayan M.Ş., çevredekiler tarafından darbedilerek gözaltına alındı. Yaralıların sağlık durumu iyi.

ELAZIĞ'da tartıştığı kişiyi tabancayla ayağından yaralayan M.Ş., çevredekiler tarafından darbedildi. Omzunun çıktığı belirlenen şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Akpınar Mahallesi'nde bulunan Mini Terminal'de meydana geldi. İddiaya göre, M.Ş. ile ismi öğrenilmeyen bir kişi arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada M.Ş., yanında getirdiği tabanca ile tartıştığı kişiyi ayağından vurarak yaraladı. Çevredekilerin tepki göstermesi üzerine arbede çıktı. Çıkan arbedede çevredekiler tarafından darbedilen M.Ş., yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tabancayla vurulan kişi ile darbedilen M.Ş., ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Darbedilen ve omzunun çıktığı belirlenen M.Ş., tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Tekin Yalçınkaya/Elazığ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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