Elazığ'da tarlasında kenevir yetiştiren şüpheli dronla tespit edilerek yakalandı - Haberler

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Elazığ'da tarlasında kenevir yetiştiren şüpheli dronla tespit edilerek yakalandı

AA - İsmail Şen - Güncel
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Elazığ'da tarlasında kenevir yetiştiren şüpheli dronla tespit edilerek yakalandı

Elazığ'da jandarma ekipleri, tarlasında Hint keneviri yetiştiren kişiyi dronla tespit ederek suçüstü yakaladı.

Elazığ'da jandarma ekipleri, tarlasında Hint keneviri yetiştiren kişiyi dronla tespit ederek suçüstü yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalındaki bir tarlada Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bölgeyi takibe alan ekipler, şüpheliyi yakalamak için dron destekli operasyon düzenledi.

Ekipler, şüpheliyi tarlasındaki Hint kenevirlerine bakım yaptığı esnada dronla görüntüleyerek, suçüstü yakaladı.

Ele geçirilen 205 kök Hint keneviri imha edildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

AA / İsmail Şen - Güncel

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