Elazığ'da tarihi eser ve silah ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

Elazığ'da iş yerine ait depoda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen sikke, obje ile silah ve mühimmat ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu silah kaçakçılığına yönelik bir iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerinin deposunda yapılan aramada 7 ruhsatsız tabanca, 3 bin 393 fişek, 197 tarihi eser niteliğinde sikke ve 13 obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan iş yeri sahibinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.