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Elazığ'da Tamir İçin Götürülen Otomobil Yangın Çıkardı

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Elazığ'da bir otomobil, tamir için götürüldüğü sanayi sitesinde bilinmeyen bir nedenle alev alarak yandı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.

ELAZIĞ'da bir otomobil, tamir için götürüldüğü sanayi sitesinde alev alarak yandı.

Yangın, Sanayi Mahallesi'nde dün meydana geldi. Sanayi sitesine tamir için getirilen bir otomobil, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

HABER-KAMERA: TEKİN YALÇINKAYA/ELAZIĞ,

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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