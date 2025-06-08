Elazığ'da Taksinin Alev Alması Sonucu Sürücü Yaralandı

Elazığ'da Taksinin Alev Alması Sonucu Sürücü Yaralandı
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Elazığ'da durakta bekleyen bir taksinin bilinmeyen bir nedenden dolayı alev alması sonucu sürücü R.A. yaralandı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve sürücü hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da durakta bekleyen taksinin alev alması sonucu sürücü yaralandı.

R.A'nın kullandığı 23 T 0086 plakalı takside, Gazi Caddesi Öğretmenevi duraklarında beklediği sırada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

O sırada araçta bulunan sürücü R.A. yaralandı.

Diğer taksi sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
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