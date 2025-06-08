Elazığ'da Taksinin Alev Alması Güvenlik Kamerasında
Elazığ'da bir taksi yolcusunu beklerken alev aldı. Sürücü son anda araçtan indi ve hafif yaralandı. Yangına polis ekipleri müdahale etti.
Elazığ'da taksinin, yolcusunu beklediği sırada alev alarak yandığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; sürücü R.A.'nın son anda otomobilden indiği, parlayan alevler nedeniyle hafif yaralanarak yolun karşısına koştuğu, yangına ilk müdahaleyi de polis ekiplerinin yangın tüpüyle yaptığı görüldü.
Olaya ilişkin başlatılan inceleme sürüyor.
HABER-KAMERA: TEKİN YALÇINKAYA/ELAZIĞ,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel