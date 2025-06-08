Elazığ'da Taksinin Alev Alması Güvenlik Kamerasında

Elazığ'da taksinin, yolcusunu beklediği sırada alev alarak yandığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; sürücü R.A.'nın son anda otomobilden indiği, parlayan alevler nedeniyle hafif yaralanarak yolun karşısına koştuğu, yangına ilk müdahaleyi de polis ekiplerinin yangın tüpüyle yaptığı görüldü.

Olaya ilişkin başlatılan inceleme sürüyor.

HABER-KAMERA: TEKİN YALÇINKAYA/ELAZIĞ,