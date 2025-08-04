Elazığ'da Taksici Kuzenini Silahla Vurdu

Elazığ'da Taksici Kuzenini Silahla Vurdu
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Elazığ'da taksici Ferdi Erol, kuzeni Serhat Erol tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti. Olay, husumetli oldukları belirtilen iki kuzen arasındaki tartışma sırasında meydana geldi. Serhat Erol teslim oldu, soruşturma başlatıldı.

ELAZIĞ'da taksicilik yapan Ferdi Erol (37), çıkan tartılmada kuzeni Serhat Erol (29) tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Olay, gece saatlerinde Sugözü Mahalle yolunda meydana geldi. Husumetli oldukları belirtilen taksi şoförü Ferdi Erol ile amcasının oğlu Serhat Erol arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Serhat Erol, kuzeni Ferdi'yi yanında getirdiği tabancayla başından vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, Ferdi Erol'un hayatını kaybettiği belirlendi. Ferdi Erol'un cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Olayın ardından kaçan Serhat Erol, polis merkezine giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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