Elazığ'da Taksi Yangını: Sürücü Yaralandı

ELAZIĞ'da taksi, yolcusunu beklediği sırada motor kısmından alev alarak yandı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Gazi Caddesi eski Öğretmenevi mevkiinde meydana geldi. R.A. idaresindeki 23 T 0086 plakalı taksi, yolcusunu beklediği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Sürücü, yangın tüpüyle müdahale etmeye çalışarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, alevler kısa sürede otomobili sardı. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Kolundan ve yüzünden yaralanan sürücü R.A. ise ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Cep telefonu kamerasıyla da kaydedilen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

HABER-KAMERA: TEKİN YALÇINKAYA/ELAZIĞ,