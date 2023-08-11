Elazığ'da taksi ile otomobil çarpıştı: 3 kişi yaralandı

Elazığ'da taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, dün gece saatlerinde Güney Çevre Yolunda meydana geldi. Yaralılar, hastanelere kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.

ELAZIĞ'da taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Güney Çevre Yolunda meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 23 T 584 plakalı taksi, Güney Çevre Yolu'ndan kent merkezine doğru seyir halindeyken, 23 FK 649 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, taksinin sürücüsü ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (DHA)