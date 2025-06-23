Elazığ'da Taksi ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

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Kovancılar ilçesinde meydana gelen kazada taksi ve otomobil çarpıştı. İhbar üzerine yönetim ekipleri bölgeye sevk edilirken, yaralı iki kişi hastaneye kaldırıldı.

ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesinde, taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kovancılar ilçesi Bingöl kara yolu Çakırkaş mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 12 AAC 446 plakalı otomobil ile 23 T 5509 plakalı taksi çarpıştı. İhbarla kaza yerine Kovancılar Belediyesi Arama Kurtarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla araçlardan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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