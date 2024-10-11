ELAZIĞ'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

ELAZIĞ'da kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada sürücü M.Y. yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde Şehit Korgeneral Osman Erbaş Bulvarı'nda meydana geldi. M.Y. idaresindeki 23 AFE 416 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çarparak takla attı. Kazada, sürücü M.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan M.Y.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ Elazığ,