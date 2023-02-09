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ELAZIĞ'DA TAHLİYE EDİLEN BİNANIN BEŞİK GİBİ SALLANMASI KAMERADA

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KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde, hasarlı olduğu tespit edilen ve boşaltılan bir binanın beşik gibi sallandığı görüldü.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde, hasarlı olduğu tespit edilen ve boşaltılan bir binanın beşik gibi sallandığı görüldü. Çevredekilerin panik yaşadığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Elazığ'da hasarlı binalar tespit edilerek tahliye edilmeye başladı. Hürriyet Caddesi'nde boşaltılan bir binanın beşik gibi sallanması çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Acil yıkılma kararı alınan binanın etrafı güvenlik şeridiyle kapatılırken, en kısa zamanda yıkım çalışmalarına başlanacağı belirtildi. (DHA

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Elbistan Elazığ Güncel Haberler

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