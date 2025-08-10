Elazığ'da Tabanca Kazası: Bir Kişi Yaralandı

Elazığ'da bir kişi, temizlediği tabancanın kazara ateş alması sonucu bacağından yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan Y.Y.'nin durumu ciddiyetini koruyor.

Elazığ'da temizlediği tabancasının ateş alması sonucu yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Y.Y, Mustafapaşa Mahallesi Tandırbaşı Sokak'taki evinde temizlediği tabancası kazara ateşlendi.

Silahtan çıkan merminin bacağına isabet ettiği Y.Y, yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Y.Y, sağlık ekibince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

