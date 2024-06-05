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Elazığ'da Süs Havuzuna Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti

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Elazığ'da bir parkta oynarken süs havuzuna düşen 2 yaşındaki Ali Aras Poyraz hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ELAZIĞ'da gittiği parktaki süs havuzuna düşen Ali Aras Poyraz (2), hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde merkez Kültür Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana geldi. Ailesiyle birlikte parka gelen Ali Aras Poyraz, oynadığı sırada süs havuzuna düştü. Çevredekilerin sudan çıkardığı Ali Aras, ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ali Aras, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Ali Aras'ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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