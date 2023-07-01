Elazığ'da Şüpheli, Açık Unutulan Rafı Soydu

ELAZIĞ'da bir şüphelinin zincir marketin açık unutulan rafından yaklaşık 7 bin 500 TL değerindeki cep telefonunu çalma anı kameraya yansıdı.

Olay, 29 Haziran'da bir zincir marketin Çaydaçıra Mahallesi'nde bulunan şubesinde meydana geldi. Markete giren bir kişi, alışveriş yapar gibi eline sepet alarak, elektronik ürünlerin bulunduğu rafın yanına geldi. Şüpheli rafların arasında kimse olmadığı sırada açık unutulan elektronik eşyaların bulunduğu rafa elini soktu. Yaklaşık 7 bin 500 TL tutarındaki cep telefonunu alan şüpheli, daha sonra tişörtünün altına gizledi. Şüpheli daha sonra marketten ayrıldı. Raftaki ürünün eksik olduğunu fark eden market yetkilisi izlediği güvenlik kamerasından cep telefonunun çalındığını gördü. Market çalışanlarının ihbarıyla markete gelen polis, yaptığı incelemenin ardından şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.