Elazığ'da Sulama Havuzunda İki Kişi Ölü Bulundu

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Elazığ'ın Sedeftepe köyünde, sulama havuzunda Görhan G. ve Filiz D. isimli iki kişi hareketsiz olarak bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri her iki kişinin de hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ELAZIĞ'da Görhan G. (51) ile Filiz D. (52), sulama havuzunda ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı Sedeftepe köyünde meydana geldi. Üzüm bağlarının sulandığı havuzda biri kadın 2 kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, her iki kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Ölenlerin Görhan G. ve Filiz D. olduğu tespit edildi. Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber ve Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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