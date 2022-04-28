Elazığ'da suçüstü yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da ikametten hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 2 kadın şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalar kapsamında ihbar üzerine kent merkezindeki bir hırsızlık olayına müdahale etti.

Düzenlenen operasyonda, şüpheliler S.B. ve İ.B. ikametten hırsızlık yaparken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan soruşturmada, kendilerini dilenci gibi gösteren S.B. ve İ.B'nin kapı kapı dolaşarak, ev sahiplerinin olmadığını tespit ettikleri ikametlerden hırsızlık yaptıklarını belirlendi.

Ayrıca S.B.'nin 11'i hırsızlıktan 18 suç kaydı, İ.B'nin ise 1'i hırsızlıktan 3 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.