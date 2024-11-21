Elazığ'da Suç Aydınlatma Oranı Yüzde 95'e Ulaştı

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, kentte yılın 10 ayında meydana gelen suç olaylarını aydınlatma oranının, yüzde 95 ile ülke ortalamasının üzerinde gerçekleştiğini bildirdi.

Hatipoğlu, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Huzur, Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı"nda, kent genelinde 2023 ve bu yılın 10 ayında meydana gelen asayiş olayları, yürütülen operasyonlar ve çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Kentin huzur ve güvenliği adına önleyici kolluk hizmetlerinin yürütüldüğünü, suçluların yakalanması ve suç olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmaların da sürdürüldüğünü belirten Hatipoğlu, "5 yıldan az hapis cezası bulunan 1185 kişi yakalandı, yakalama oranımız geçen yıla göre yüzde 27 arttı. 5-10 yıl cezası olan 260 kişi yakalanmış ve yakalama oranı yüzde 51 yükselmiştir. 10 yıl ve üzeri cezası bulunan 153 kişi yakalanmış, yakalama oranımız geçen yıla göre yüzde 66 artmıştır." ifadelerini kullandı.

Hatipoğlu, asayiş olaylarında gözaltına alınan 371 kişinin tutuklandığını, yakalama oranının geçen yıla göre yüzde 39 arttığını bildirdi.

Hırsızlık olaylarının geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 46 azaldığını ifade eden Hatipoğlu, şöyle konuştu:

"Malvarlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 34'lük düşüş gerçekleşmiştir. Yine kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 6'lık düşüş yaşanmıştır. İlimizde 2024 yılının ilk 10 ayında meydana gelen olayları aydınlatma oranımız yüzde 95 ile ülkemiz ortalamasının üzerinde gerçekleşmiştir. Toplam 1966 narkotik operasyon gerçekleştirildi. Bu rakam, geçen yıla göre yüzde 34'lük artışa tekabül etmektedir. Operasyonlarda, 61 zehir taciri tutuklandı, tutuklama oranı yüzde 154 artmıştır."

Hatipoğlu, kamuoyunu aydınlatma, farkındalık oluşturma anlamında güvenlik güçlerinin yaptığı 660 etkinlikle 24 bin 597 kişiye ulaşıldığını, vatandaşların uyuşturucuya karşı uyarıldığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Kaçakçılık suçlarına yönelik gerçekleştirilen operasyon sayımız yüzde 18 artışla 340'a ulaşmıştır. Operasyonlarda 67 kişi tutuklandı. 159 terör operasyonu gerçekleştirdik ve 11 şahsı tutukladık. Operasyonlarda yakalanan 55 yabancı uyruklu sınır dışı edilmiştir. Göçmen kaçakçılığıyla ilgili yaptığımız çalışmalarda yüzde 200 artışla 42 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda yakalanan 14 kişi tutuklandı. Tutuklanma oranı bir önceki yıla göre yüzde 366'lık artış gösterdi. Siber suçlar kapsamında gerçekleştirilen 14 operasyonda ise 37 kişi yakalandı. Trafik denetimlerinde 750 bin araç sorgulandı ve geçen yıla göre yüzde 7'lik artış sağlandı. 49 bin 640 kişiye trafik eğitimi verildi, bu sayı geçen yıla göre yüzde 42 arttı."

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Alpaslan Doğan ve İl Emniyet Müdür Vekili Seydi Ertekin de katıldı.