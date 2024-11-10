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Elazığ'da Su Sporları Kulübü'nden Atatürk Anması

Elazığ'da Su Sporları Kulübü'nden Atatürk Anması
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Elazığ'da Doğu Su Sporları Kulübü, Atatürk'ü anmak için Keban Baraj Gölü'nde su altında 'Atatürk'ün Gözleri' posteri açtı. Kulüp başkanı Kaya, bu etkinlikle Atatürk'ü saygı ve minnetle andıklarını belirtti.

Elazığ'da su sporları kulübü üyeleri, Büyük Önder'i su altında "Atatürk'ün Gözleri" isimli posteri açarak andı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında törenlerle anılıyor.

Doğu Su Sporları Kulübü üyeleri, Keban Baraj Gölü'nde dalış gerçekleştirerek, su altında "Atatürk'ün Gözleri" isimli poster açtı.

Kulüp başkanı Ayaz Ziya Kaya, Atatürk'ü anmak için su altında bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bu kapsamda, Atatürk'ün gözlerini yansıtan ve su altında net olarak görülebilen özel bir poster hazırladıklarını ifade eden Kaya, "Ulu Önder Atatürk'ü ebediyete intikal edişinin 86. yıl dönümünde kulüp olarak saygı ve minnetle anıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
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