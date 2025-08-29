Elazığ'da Su Giderine Düşen At İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Elazığ'ın Örençay köyünde, kullanılmayan bir ahırda su giderine düşen at, itfaiye ekiplerinin başarılı çalışmasıyla kurtarıldı. Atın sağlık durumu iyi.

ELAZIĞ'ın Örençay köyünde kullanılmayan bir ahırda su giderine düşerek sıkışan at, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, merkeze bağlı Örençay köyünde meydana geldi. Uzun süredir kullanılmayan ahıra giren at, buradaki su giderine düştü. Dar alanda sıkışan ve hareket edemeyen atın seslerini duyan köylüler, durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sevk edilen ekipler, dikkatli bir çalışmayla atı bulunduğu yerden çıkardı. Bitkin düşen ata su verilerek ilk müdahalesi yapıldı. Atın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber ve kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
