Elazığ'da Spor Yeteneği Taraması Yapıldı

Elazığ'da Spor Yeteneği Taraması Yapıldı
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Elazığ'ın Keban ilçesinde, Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında ilkokul üçüncü sınıf öğrencilerine tarama testleri uygulandı. Başarılı öğrenciler, Sporcu Kimliği Geliştirme Eğitim Programı'na alınacak.

Elazığ'ın Keban ilçesinde Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında öğrenciler tarama testlerinden geçirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Keban Spor Salonunda ilkokul üçüncü sınıf öğrencilerine birinci kademe tarama testleri uygulandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, taramada öğrencilerin spora olan yatkınlıklarının belirlendiğini belirtti.

Emre, test ve ölçümler sonucunda başarılı olan öğrencilerin Sporcu Kimliği Geliştirme Eğitim Programına dahil edileceğini aktardı.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
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