Elazığ'da Sopalı Kavga: 3 Yaralı
Abdullahpaşa Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan sopalı kavgada 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay, dün akşam saatlerinde Abdullahpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sopaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ Elazığ,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel