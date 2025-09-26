Haberler

Elazığ'da Sopalı Kavga: 3 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Abdullahpaşa Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan sopalı kavgada 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ELAZIĞ'da iki grup arasında çıkan sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Abdullahpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sopaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ Elazığ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ünlü şarkıcı Güllü evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Güllü evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Netanyahu'ya resti çekti: Bu kadar yeter, artık durma zamanı

Trump Netanyahu'ya resti çekti: İzin vermeyeceğim, artık yeter
'Türkiye Rus uçağı vurdu, sıra sizde değil mi?' diye soruldu, verdiği yanıt Putin'i çıldırtır

"Türkiye Rus uçağı vurdu, sıra sizde değil mi?" sorusuna olay yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.