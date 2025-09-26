Elazığ'da Sopalı Kavga: 3 Yaralı

ELAZIĞ'da iki grup arasında çıkan sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Abdullahpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sopaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ Elazığ,