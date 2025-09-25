Elazığ'da Sopalı Kavga: 3 Yaralı

Elazığ'da çıkan sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

Abdullahpaşa Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada 3 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.???????

Polis ekipleri, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.