Haberler

Elazığ'da Sopalı Kavga: 3 Yaralı

Elazığ'da Sopalı Kavga: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Abdullahpaşa Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma sopalı kavgaya dönüşerek 3 kişinin yaralanmasına neden oldu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da çıkan sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

Abdullahpaşa Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada 3 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.???????

Polis ekipleri, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
Erdoğan 6 yıl sonra Beyaz Saray'da! Trump kapıda karşıladı, işte tüm detaylar

Erdoğan, Beyaz Saray'da! 2 saati geçen görüşme sonrası ilk açıklama
Özgür Özel: İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olamazsa en kuvvetli aday Mansur Yavaş

Özel ilk kez net konuştu: İmamoğlu olmazsa en kuvvetli aday...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üç kadını kaçırıp canlı yayında tecavüz ve infaz ettiler

Üç kadını kaçırıp canlı yayında tecavüz ve infaz ettiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.