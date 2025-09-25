Elazığ'da Sopalı Kavga: 3 Yaralı
Elazığ'ın Abdullahpaşa Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma sopalı kavgaya dönüşerek 3 kişinin yaralanmasına neden oldu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Elazığ'da çıkan sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.
Abdullahpaşa Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sopalı kavgaya dönüştü.
Kavgada 3 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel