Elazığ'da sondaj makinesinin parçalarını çalan 2 zanlı yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ'da sondaj makinesinin parçalarını çalan 2 zanlı yakalandı

AA - İsmail Şen - Güncel
 - Güncelleme:
Elazığ'da sondaj makinesinin parçalarını çalan 2 zanlı yakalandı

Elazığ'da sondaj makinesinin parçalarını çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da sondaj makinesinin parçalarını çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Aladikme köyünde bir sondaj makinesine ait bazı parçaların çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu kimlikleri ve adresleri belirlenen 2 zanlı operasyonla yakalandı.

Bulunan sondaj makinesine ait parçalar sahibine teslim edildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / İsmail Şen - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Elazığ, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title