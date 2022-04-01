Elazığ'da sondaj makinesinin parçalarını çalan 2 zanlı yakalandı
AA - İsmail Şen - Güncel
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Elazığ'da sondaj makinesinin parçalarını çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.
ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da sondaj makinesinin parçalarını çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Aladikme köyünde bir sondaj makinesine ait bazı parçaların çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takip sonucu kimlikleri ve adresleri belirlenen 2 zanlı operasyonla yakalandı.
Bulunan sondaj makinesine ait parçalar sahibine teslim edildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
AA / İsmail Şen - Güncel