Elazığ'da son 3 ayda 4 bin 983 internet sitesine erişim engeli konuldu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da siber suçlarla mücadeleye yönelik son 3 ayda gerçekleştirilen çalışmalarla 123 şüpheli yakalandı, 4 bin 983 internet sitesi erişime engellendi.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, siber suçların önlenmesi amacıyla çalışma yürütüyor.

Bu kapsamda ekipler, son 3 aylık çalışma kapsamında, izinsiz ve hukuka aykırı şekilde giriş yapılarak bilişim sistemlerini, kişiyi ya da mal varlığını hedef alan ve bilişim teknolojilerini yasa dışı kullandığı tespit edilen 123 şüpheliyi yakaladı, 6 faili meçhul siber suç olayının aydınlatılmasını sağladı.

Ekipler, ayrıca yurt dışından yayın yapan 444 yasa dışı bahis sitesi, 526 müstehcen içerikli ve 4 bin 13 zararlı yazılım içeren dolandırıcılık amaçlı internet sitesi veya URL'nin adresini tespit etti.

Tespit edilen siteler, "İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi" hakkında kanunun 8. maddesi gereğince erişime engellendi.