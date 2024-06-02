Elazığ'da sokakta kavga eden genç kızlar kameralara yansıdı
Elazığ'da sokakta bilinmeyen bir nedenle tartışan 2 genç kızın tekme ve yumrukla birbirine saldırması cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavga, diğer kızların müdahalesi ile son buldu.
Olay, öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. 2 genç kız, sokakta bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile kızlar tekme ve yumruklarla birbirine saldırıp, saçlarını çektiler. O anlar kameralara yansırken, kavga araya giren diğer kızların müdahalesi ile son buldu.