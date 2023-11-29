Elazığ'da sokak satıcılarına operasyon: 2 kişi yakalandı

Elazığ'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ'da polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmada 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, 2 parça halinde 31 gram Metamfetamin maddesi, araç yastık kılıfı içerisine gizlenmiş 2 parça halinde 1,16 gram Metamfetamin maddesi, 2 parça halinde 56 gram esrar maddesi, 1 adet tüfek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerinden biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğeri ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ELAZIĞ