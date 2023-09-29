Elazığ'da Şok Asayiş Uygulaması: 3 Aranan Kişi Yakalandı

Elazığ'da polisin düzenlediği 'şok asayiş' uygulamasında bin 769 kişi ve 324 araç sorgulandı. Uygulamada 3 aranan kişi gözaltına alındı. Denetimlerde ise 2 ruhsatsız pompalı tüfek, 5 kartuş, 1 muşta, 1 kesici alet ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

ELAZIĞ'da polisin düzenlediği 'şok asayiş' uygulamasında bin 769 kişi ve 324 araç sorgulandı. Uygulamada 3 aranan kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli kişilerin yakalanmasına yönelik 68 ekip 335 personel ile 'şok asayiş' uygulamaları yapıldı. Kent genelinde yapılan uygulamalarda bin 769 kişi ve 324 araç sorgulandı, 80 umuma açık iş yeri, 20 metruk bina ve 13 park-bahçe kontrol edildi. Denetim ve kontrollerde 2 ruhsatsız pompalı tüfek ve 5 kartuş, 1 muşta, 1 kesici alet, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Uygulamada 3 aranan kişi yakalanarak gözaltına alınırken, 29 araca idari para cezası uygulandı, 1 araç da trafikten men edildi.(DHA)