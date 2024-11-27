Üye Girişi
Haberler
Bakan Tunç: DEM Parti İmralı ile görüşmek için dilekçesini verdi, konuyu değerlendiriyoruz

DEM Parti'nin Öcalan için verdiği dilekçeye Bakan Tunç'tan ilk yorum

 Lübnanlılar ateşkes sonrası evlerine dönmeye başladı

İmzaların atıldığını duyan yüz binlerce kişi yollara düştü

 Uyarılar art arda geldi! 50- 60 yılın en soğuk zamanları yaşanacak

Bu kış bambaşka olacak! Uyarılar art arda geldi
Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisine sabaha kadar işkence etti

"Sana bir sürprizim var" deyip genç kıza sabaha kadar işkence etti

Elazığ'da Soğuk Hava Araç Camlarını Buz Tuttu

Elazığ'da Soğuk Hava Araç Camlarını Buz Tuttu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da etkili olan kar yağışının ardından gece saatlerinde soğuk hava nedeniyle araçların camları buz tuttu. Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle birlikte vatandaşlar camlarını branda ile korumaya çalıştı.

Soğuk hava araç camlarını dondurdu

ELAZIĞ - Elazığ'da etkili olan kar yağışı sonrası gece saatlerinde soğuk hava nedeniyle araçların camları buz tuttu.

Kentte geçtiğimiz gün etkili olan kar yağışı sonrası soğuk hava etkisini iyice artırdı. Hava sıcaklığının gece sıfırın altına düşmesiyle araçların camları buz tuttu. Öte yandan birçok vatandaş ise araçlarının camları branda ile koruma çalıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERKAN BAY - Güncel
img

Pasaport ücretleri ve yurt dışı çıkış harç tutarı değişiyor
img

CHP'li milletvekillerinden "beyaz bezli" tepki
img

"Sana bir sürprizim var" deyip genç kıza sabaha kadar işkence etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Hasan Arat kimdir? Hasan Araç kaç yaşında, nereli? Hasan Arat'ın hayatı ve kariyeri! AFAD personel alımı! AFAD personel alımı 2024 ne zaman başlayacak, başvuru şartları nelerdir? Trafik cezaları 2025'te ne kadar olacak? Emniyet kemeri takmama, arabada cep telefonu kullanma ve kırmızı ışıkta geçme cezası kaç TL? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 27 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? BORSA İSTANBUL YÜKSELDİ Mİ? BIST 100 endeksi kaç puan yükseldi? 2025 pasaport ücretleri ne kadar olacak? Mehmed: Fetihler Sultanı 26. bölüm fragmanı! Mehmed: Fetihler Sultanı 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Esra Balamir kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Esra Balamir kaç yaşında, nereli? Esra Balamir biyografisi! Özgür Özel kimdir? Halk Tv konuğu Özgür Özel kaç yaşında, nereli? Özgür Özel biyografisi! Bahar son bölüm izle! Bahar son bölüm full izleme linki BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.