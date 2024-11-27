Elazığ'da Soğuk Hava Araç Camlarını Buz Tuttu
Elazığ'da etkili olan kar yağışının ardından gece saatlerinde soğuk hava nedeniyle araçların camları buz tuttu. Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle birlikte vatandaşlar camlarını branda ile korumaya çalıştı.
Soğuk hava araç camlarını dondurdu
ELAZIĞ - Elazığ'da etkili olan kar yağışı sonrası gece saatlerinde soğuk hava nedeniyle araçların camları buz tuttu.
Kentte geçtiğimiz gün etkili olan kar yağışı sonrası soğuk hava etkisini iyice artırdı. Hava sıcaklığının gece sıfırın altına düşmesiyle araçların camları buz tuttu. Öte yandan birçok vatandaş ise araçlarının camları branda ile koruma çalıştı.